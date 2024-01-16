Исследование: каждый третий россиянин проводит в интернете два-три часа в день

Более половины россиян — 53% — не представляют свою жизнь без интернета. В то же время 47% все-таки готовы делать перерывы в онлайн-активности, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование Rambler&Co.

Если бы пришлось выбирать, 46% опрошенных легко обошлись бы без интернета неограниченное время. А вот каждый четвертый — 27% — не смог бы провести без интернета и дня. 28% участников исследования тратили на онлайн-активность два-три часа в день. Реже пользователи проводили в интернете от одного до двух (23%) или от четырех до шести часов (18%).



Интересно, что 49% россиян чаще всего читают новости в интернете. Каждому пятому — 24% — интернет помогает найти полезную информацию. Развлечениями в Сети увлекается каждый десятый. Лишь 7% подрабатывают онлайн.

Что касается устройств, смартфоны используют для выхода в интернет 47% респондентов. 30% россиян предпочитают персональные компьютеры, 18% выходят в Сеть с ноутбуков, а 5% используют планшеты.

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Галия Гарифуллина