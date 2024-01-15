В двух авариях на татарстанских трассах погибли три человека — еще пятеро госпитализированы

На трассах Чистопольского и Аксубаевского районов Татарстана произошли смертельные аварии. В результате ДТП погибли три человека, еще пятеро пострадали.

В первом случае авария произошла на 129 км автодороги Казань — Оренбург. Водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan. В аварии погиб 38-летний пассажир Toyota, который скончался в больнице. Еще четверо пассажиров Nissan находятся в больнице.

Вторая смертельная авария произошла на 1 км автодороги Азеево — Черемшан — Шентала — Новое Ибрайкино. В этом случае водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и оказался на встречной полосе, врезавшись в BMW. 46-летний водитель и 54-летний пассажир отечественной легковушки скончались на месте происшествия, еще один пассажир доставлен в медучреждение.

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