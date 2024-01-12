В Татарстане закрыли игровой салон после вмешательства полиции

В Татарстане пресекли незаконную деятельность игрового салона, сообщает пресс-служба МВД России по республике.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт организации и проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет.

Из помещения на улице Лаврентьева изъяли 12 системных блоков и мониторов, сотовые телефоны и другие предметы, связанные с незаконной игорной деятельностью.

Проводятся дополнительные мероприятия для установления всех причастных к организации незаконного игрового салона.

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Маргарита Головатенко