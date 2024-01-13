Сегодня в Казани до -21 градуса и небольшой снег

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 13 января, в Казани ожидается аномально холодная погода, облачность с прояснениями и небольшой снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республики прогнозируют от -19 до -21 градуса. Ветер северо-западный 6—11 м/с. На дорогах сохранится гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -19 до -24 градусов. Днем будет идти небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. На дорогах также ожидается гололедица и снежные заносы.

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Максим Кокунин