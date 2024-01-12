Российским авиакомпаниям запретили полеты над Йеменом

В связи с напряженной ситуацией в Йемене и возникшими рисками для безопасности полетов Росавиация приняла решение о временном запрете на использование воздушного пространства этого государства для всех гражданских воздушных судов России. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

Запрет уже вступил в силу и будет действовать до особого распоряжения.



Вооруженные силы США и Великобритании в ночь с 11 на 12 января нанесли авиаудары по позициям хуситов в Йемене. Удары были нанесены при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила удары «нелегальной международной коалиции». Она назвала их действия очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН.



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