Мария Захарова: Россия осуждает удары «нелегальной международной коалиции» по объектам в Йемене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала авиаудары США и Великобритании по Йемену очередным примером извращения резолюции Совбеза ООН. Она заявила, что Москва осуждает действия коалиции.

— В ночь на 12 января так называемая международная коалиция, а ее нужно называть нелегальной коалицией во главе с США и Британией, нанесла ракетно-бомбовые удары по ряду объектов на территории суверенного Йемена… Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников, — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, позиция Вашингтона по Красному морю в СБ ООН была лишь предлогом для эскалации в регионе. Она также призвала международное сообщество осудить эти удары.

Сегодня коалиция нанесла авиаудары по позициям хуситов. По словам президента США Джо Байдена, он приказал нанести удары «в ответ на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море».

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Айрат Назипов