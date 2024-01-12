Путин: прокуратуре России следует наращивать усилия в борьбе с преступностью, экстремизмом и коррупцией

Президент России Владимир Путин поздравил прокуроров с их профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры.

— Прежде всего хочу поздравить вас с Днем работника прокуратуры, пожелать профессиональных успехов прокурорам и сотрудникам аппарата органов прокуратуры, — приводит пресс-служба слова российского лидера.

По его словам, «современная прокуратура — это один из важнейших институтов государственной власти». Путин подчеркнул, что вся деятельность работников прокуратуры связана «с защитой прав и свобод граждан, обеспечением надзора за соблюдением федерального и регионального законодательства».

В поздравлении Владимир Путин подчеркнул, что российской прокуратуре «следует также наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета».



Отдельно президент России также выделил «такое ключевое направление, как обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, в четком и своевременном исполнении заданий гособоронзаказа». Также Владимир Путин указал, что «в рамках антикризисных мер особое внимание нужно уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики».



Российский лидер обратил внимание, что среди приоритетных задач, помимо вышеперечисленного, остаются «выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, контроль за четким соблюдением законных прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей».

— Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России, — подчеркнул глава государства.

Президент России указал, что общество и государство высоко ценят труд работников прокуратуры и пожелал им «благополучия, здоровья и успехов в труде».



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Илина Хакимова