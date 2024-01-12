В Татарстане пройдет прямая линия по вопросам самозанятых
12 января 2024 года с 10:00 до 12:00 в приемной Президента России в Татарстане пройдет «Прямая линия», посвященная специальному налоговому режиму самозанятых граждан.
Граждане смогут задать вопросы по телефону сотрудникам Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану.
На вопросы будут отвечать:
- начальник отдела налогообложения юридических лиц Хамидуллина Эльмира Тафкильевна;
- начальник отдела оперативного контроля Алешин Андрей Александрович;
- начальник отдела камерального контроля №3 Арикова Гузяль Рашидовна.
Телефон «Прямой линии» 8 (843) 221-80-35.
Галия ГарифуллинаОбществоВласть Татарстан
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