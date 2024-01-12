Новости общества

18:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане пройдет прямая линия по вопросам самозанятых

05:31, 12.01.2024

12 января 2024 года с 10:00 до 12:00 в приемной Президента России в Татарстане пройдет «Прямая линия», посвященная специальному налоговому режиму самозанятых граждан.

Граждане смогут задать вопросы по телефону сотрудникам Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану.

На вопросы будут отвечать:

  • начальник отдела налогообложения юридических лиц Хамидуллина Эльмира Тафкильевна;
  • начальник отдела оперативного контроля Алешин Андрей Александрович;
  • начальник отдела камерального контроля №3 Арикова Гузяль Рашидовна.

Телефон «Прямой линии» 8 (843) 221-80-35.

Галия Гарифуллина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также