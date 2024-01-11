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В Казани расширили перечень детей, имеющих право на бесплатное питание в школах

14:55, 11.01.2024 1

Власти Казани разрешили обеспечить бесплатным питанием в школах детей от первых (других) браков супругов, воспитывающихся в семьях участников спецоперации. Информация размещена в сборнике документов исполкома города.

Такие дети смогут рассчитывать на двухразовое горячее питание. Ранее эта мера распространялась только на детей участников спецоперации.

По состоянию на 15 октября бесплатным горячим двухразовым питанием в Казани были обеспечены 1 953 учащихся. От родительской платы за присмотр и уход в дошкольном учреждений освободили 1 181 ребенка.

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ОбществоВластьОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:40
    какая интересная категория детей выделена
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