Бывший министр строительства Удмуртии осужден за злоупотребление должностными полномочиями

В Удмуртии суд признал бывшего министра строительства региона и бывшего генерального директора ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии» виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что в 2019 году возглавляемое им предприятие заключило договор поставки строительных материалов и оборудования. Стоимость товаров была искусственно завышена на 3,9 миллиона рублей.

Экс-министра приговорили к 10 месяцам лишения свободы. В июне 2022 года его уже признавали виновным в мошенничестве и получении взяток. С учетом этого экс-руководитель ведомства будет отбывать в исправительной колонии строгого режима 6 лет 2 месяца.



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