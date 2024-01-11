Минфин России направит на продажу валюты и золота 69,1 млрд рублей

Минфин России с 15 января перейдет к продажам валюты и золота в рамках бюджетного правила. На это направят 69,1 миллиарда рублей. Ежедневный объем продажи составит около 4,1 млрд рублей в эквиваленте, сообщает сайт ведомства.

Такое решение связано с тем, что по итогам декабря 2023 года нефтегазовые доходы оказались ниже ожидаемых на 199,9 млрд рублей. Причиной этому стала корректировка налогового законодательства и подача уточненных налоговых деклараций по акцизам на нефтяное сырье. Также влияние оказали отклонения фактических физических объемов от прогнозируемых.

В январе этого года доходы федерального бюджета России от нефтегазового сектора должны составить 130,8 млрд рублей.

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