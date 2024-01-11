Ограничение движения на улице Карла Фукса в Казани продлено до 2025 года

В Казани на улице Карла Фукса продлено ограничение движения и парковки автомобилей. Постановление об этом было опубликовано в сборнике документов и правовых актов муниципального образования города.

Согласно постановлению, участок улицы от Большой Красной до Карла Маркса будет закрыт для движения и парковки транспорта до 1 января 2025 года.

Решение о введении ограничения движения и парковки транспорта на улице Карла Фукса было принято в целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта МВД по ул. Карла Маркса.

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