Скончался бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай

Бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай скончался в возрасте 92 лет, об этом сказано на сайте КС в среду.



Марат Баглай скончался в Москве 10 января вследствие продолжительной болезни. Судьи и сотрудники Конституционного суда выразили глубокое соболезнование его родным и близким.

Баглай родился в 1931 году в Баку. Окончил юридический факультет государственного университета в Ростове-на-Дону и аспирантуру Института государства и права АН СССР. Он работал и преподавал в научных организациях и вузах, был профессором кафедры конституционного права МГИМО, почетным доктором ряда университетов.

Марат Баглай занимал пост председателя Конституционного суда с 1997 по 2003 год.

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Маргарита Головатенко