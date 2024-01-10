Программу российских вузов могут скорректировать

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил скорректировать программу вузов в стране. Об этом он заявил на стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.

— Крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной. И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы. Скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий, и разработок. И обновить кадровую политику, прежде всего в части формирования преподавательского состава, — заявил Мишустин.

По его словам, эти учреждения становятся экспериментальными площадками для предлагаемых мер и новаций, которые впоследствии уже более широко начнут внедряться во всех российских регионах.

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