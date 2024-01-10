На «ТатАгроЭкспо-2024» обсудят развитие агропромышленного комплекса

С 29 по 31 января на территории Международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится VI специализированная сельскохозяйственная выставка достижений АПК — «ТатАгроЭкспо». В рамках выставки пройдут более 20 мероприятий деловой программы, в том расширенное заседание коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан об итогах работы агрокомплекса в 2023 году и задачах на новый.

Участники деловой программы обсудят актуальные вопросы агрокомплекса: например, «ФосАгро» проведет тематическую сессию «Проблематика фосфорного питания и пути решения», ГК «Шанс» поделится аналитикой рынка СЗР, генеральный спонсор выставки АО «Аммоний» опишет тренды в цифровых решениях для управления агробизнесом», с темой «Экономика технологии ноутилл» выступит профессор Николай Зеленский.

Практики отрасли продемонстрируют примеры альтернативного привлечения финансирования в АПК на практической сессии «Рыночные инструменты финансирования сельскохозяйственных предприятий в текущих условиях: облигации, кредиты, лизинг». В рамках круглого стола обсудят особенности работы локальных поставщиков с федеральными торговыми сетями и маркетплейсами. Свой круглый стол проведет Союз производителей молока Татарстана — здесь расскажут о трендах сферы и презентуют рейтинги производителей и переработчиков «белой» нефти республики.

Впервые на «ТатАгроЭкспо» будет затронута тема цифровизации в ветеринарии, продолжится обсуждение актуальных вопросов биологической безопасности за круглым столом по ветеринарии и агрострахованию. Компания «Виджитал дизайн» поделится кейсами автоматизации агробизнеса на практической сессии «Стратегия развития агробизнеса» и поговорит об ИИ в сельском хозяйстве за круглым столом «Искусственный интеллект в АПК».

В рамках выставки пройдет студенческий слэм, на котором студенты, обучающиеся по профильным направлениям, расскажут о своих научных разработках. Кроме того, они посоревнуются на хакатоне по программированию сельхозтехники.