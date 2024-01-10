В школе Башкирии в кармане девятиклассника взорвалась сигнальная ракета

Прокуратура Кушнаренковского района Башкортостана начала проверку по факту инцидента в одной из местных школ. По предварительным данным, девятиклассник принес на урок самодельную ракетницу, которая сработала у него в кармане во время занятий.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также оценены действия должностных лиц школы по обеспечению безопасного пребывания детей. Прокуратура проверит соблюдение законодательства об образовании и организацию пропускного режима в учебном заведении.

По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, если для этого будут основания. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.

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