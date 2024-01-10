Сегодня в Казани температура воздуха опустится до -21 градуса

Фото: realnoevremya.ru

В среду, 10 января, в Казани ожидается аномально холодная и облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Такой прогноз озвучили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республики прогнозируется от -19 до -21 градуса. Ветер северо-западный 5—10 м/с. На дорогах гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -18 до -23 градусов. Ночью местами небольшой снег. На дорогах также сохранится гололедица.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане на период с 10 по 15 января объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, среднесуточные температуры воздуха в эти дни будут достигать от -18 до -24°, что ниже нормы на 9—15°. Минимальные температуры воздуха в этот период в основном составят -23..-28°, 11 января местами до -33°, максимальные температуры днем ожидаются преимущественно -16..-21°.



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Максим Кокунин