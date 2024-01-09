ЦИК Татарстана и республиканский Минмол договорились о сотрудничестве

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центризбирком Татарстана и Министерство по делам молодежи республики подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны хотят повысить электоральную грамотность молодежи.

Договор определяет основы совместной деятельности в области содействия в реализации избирательных прав молодежи. Документ предусматривает четыре направления деятельности: развитие правовой культуры и электоральной активности молодежи, информирование молодых и впервые голосующих избирателей по вопросам реализации избирательных прав, реализация совместных молодежных проектов, а также обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей.

— Чтобы выстроить системную работу по развитию электоральной культуры среди молодежи, необходима синергия глубоких правовых знаний и энергии, активности, нетривиального подхода к распространению информации. Это соглашение дает серьезный импульс для нашей работы, открывает новые горизонты деятельности, — приводит слова министра по делам молодежи Татарстана Рината Садыкова пресс-служба ведомства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев считает, что подписанное соглашение поможет повысить электоральную культуру среди молодежи и даст им возможность узнать больше о выборах.

Первые мероприятия в рамках совместной деятельности Минмола и Центризбиркома должны состояться до конца этого месяца.

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Айрат Назипов