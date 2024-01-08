Украина собирается выйти из соглашения СНГ по материальной помощи участникам Отечественной войны

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде законопроект о выходе из соглашения с СНГ об установлении льгот и материальной помощи участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла военных лет и вдовам погибших воинов. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Кабинет министров Украины зарегистрировал в Верховной раде проект закона «О выходе из соглашения об установлении для участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла военных лет и вдов погибших воинов дополнительных льгот и материальной помощи в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, — заявил в соцсетях представитель кабмина страны в парламенте Тарас Мельничук, отметив, что соглашение «утратило актуальность».

В прошлом году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что страна благодарна лидерам государств, которые чтят День Победы и приезжают в Москву для участия в торжественных мероприятиях.



— 9 Мая сохраняется в качестве одного из главных праздников для народов бывшего Советского Союза, и многие государства — участники СНГ по-прежнему считают это святым днем, который необходимо праздновать. И, конечно, в данном случае мы очень признательны нашим гостям за то, что они сочли возможным быть в этот день с нашим президентом и быть вместе с нами, — говорил представитель Кремля.

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Максим Кокунин