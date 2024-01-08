На 78-м году жизни скончался ученый, академик РАН Владимир Хавинсон

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Российский ученый, академик РАН, директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии Владимир Хавинсон скончался на 78-м году жизни. Об этом говорится на сайте института на сайте.

— Пятого января 2024 года на 78-м году ушел из жизни выдающийся российский ученый, заслуженный деятель науки РФ, полковник медицинской службы в отставке, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Владимир Хацкелевич Хавинсон, — говорится в сообщении.

Хавинсон — директор Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, имеющего консультативный статус ЭКОСОС ООН, вице-президент Геронтологического общества при РАН, главный научный сотрудник — руководитель научной группы по изучению пептидной регуляции старения Института физиологии имени И.П. Павлова РАН, заведующий лабораторией качества личности Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Он также был советником председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, членом исполкома Европейской ассоциации геронтологии и гериатрии. На телеканале «Россия» вел научно-популярную программу «О самом главном», в которой рассказывал о сложных процессах в организме человека.

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Максим Кокунин