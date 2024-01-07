ВОЗ: Россия участвует во всех решениях организации

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Россия, как и раньше, принимает участие абсолютно во всех решениях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Политическая обстановка не повлияла на это, сказала ТАСС специальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

— Делегации высокого уровня участвуют во всех обсуждениях на политическом, стратегическом уровне. Когда я говорю о политическом уровне, я имею в виду политику здравоохранения, а не другую политику. Всемирная ассамблея здравоохранения, исполком, обсуждение по адаптации международных медико-санитарных правил, международные соглашения по защите от пандемии, региональный комитет Всемирной организации здравоохранения. Россия на международном уровне абсолютно везде участвует во всех решениях, которые принимает Всемирная организация здравоохранения, — заявила она.

Вуйнович также положительно оценила двустороннее сотрудничество. «Конечно, хотелось бы больше, выше, но мы должны тоже учитывать резолюции наших управляющих органов, это региональный комитет», — напомнила специальный представитель ВОЗ в России.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, недавно во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вновь призвали всех носить маски и делать прививку от COVID-19 из-за роста заболеваемости, который фиксируется во многих странах.

— Число респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами, растет во многих странах в течение нескольких недель, и ожидается, что это продолжится после недавних праздников, — заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.



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Галия Гарифуллина