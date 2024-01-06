Сегодня в Казани облачно с прояснениями и до -19 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 6 января, в Казани ожидается аномально холодная и облачная погода с прояснениями без осадков. Такой прогноз погоды сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в столице республики ожидается от -17 до -19 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 3—8 м/с. На дорогах сохраняется гололедица.

В целом по Татарстану ожидается от -16 до -21 градуса. Утром температура в некоторых районах республики при прояснениях может опускаться до -30˚С. На дорогах также ожидается гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномально холодной погоды. С 4 по 9 января среднесуточные температуры воздуха будут составлять от -18 до -25 градусов. Сегодня утром на территории республики и в Казани местами ожидается понижение температуры воздуха до -25..-30 градусов (в Казани до -26˚С).



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова