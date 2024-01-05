На Сахалине зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7

Сегодняшней ночью на юге Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

— Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах западнее города Невельска. Очаг располагался на глубине 10 километров, — цитирует «РИА Новости» ее слова.

Уточняется, что толчок силой до 3-4 баллов могули ощущать жители Невельского района. По информации регионального главка МЧС России, землетрясение до 3 баллов фиксировали в Невельске и селе Горнозаводск.

Однако на территории Макаровского, Долинского и Корсаковского районов юга Сахалина на субботу объявлено штормовое предупреждение из-за циклона. Местами ожидается сильный снег, метель, на побережьях ветер до 15—20 м/с.

В первый день 2024 года на западном побережье Японии в районе префектур Исикава и Ниигата зафиксировали 29 землетрясений за 2 часа. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Большая часть толчков была в 3 и 4 балла, шесть землетрясений силой 5 баллов, одно — 2 балла. По последним данным, число жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава возросло до 92 человек.

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Илина Хакимова