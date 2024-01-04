В Татарстане после вмешательства прокуратуры инвалида обеспечили жизненно необходимым лекарством

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Татарстане прокуратура Актанышского района помогла инвалиду III группы добиться жизненно важного лекарственного препарата, рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В ходе проверки прокуратура установила, что в августе 2023 года инвалид обратился в местную больницу за жизненно важным лекарственным препаратом. Заявку отправили в управление фармации регионального Минздрава, однако там ее оставили без удовлетворения.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Прокуратура внесла представление в адрес главного врача ГАУЗ «Актанышская ЦРБ» об устранении нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.



После вмешательства надзорного ведомства инвалид получил необходимый лекарственный препарат.

В сентябре прошлого года благодаря действиям прокуратуры Татарстана были восстановлены права на бесплатное лекарственное обеспечение жительниц Набережных Челнов и Зеленодольска. Прокуратура внесла представления руководителям профильных медицинских организаций.

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Илина Хакимова