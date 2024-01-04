Из Латвии могут депортировать более 1,1 тысячи россиян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Из Латвии могут депортировать 1 167 граждан России. Об этом сообщает Leta, ссылаясь на Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) республики.

— Согласно последней информации, депортация из Латвии грозит 1 167 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в стране, — говорится в материале.

Уточняется, что 789 россиянам, которым грозит депортация, больше 60 лет, передает «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце декабря количество граждан России, подлежащих депортации, оценивалось в 1 213 человек. Однако, как уточнили в УГДМ, позже выяснилось, что 46 человек на тот момент уже покинули страну.

Председатель УГДМ Майра Розе выразила мнение, что процесс депортации россиян из Латвии будет «очень сложным и обременительным».



Она объяснила, что на первом этапе у граждан России будут требовать объяснений, почему они не покидают Латвию. В феврале все эти объяснения рассмотрят. Если будет дан приказ о депортации и россияне не покинут республику в течение 30 дней, начнется принудительная высылка.

В 2023 году власти индонезийского курортного острова Бали депортировали 164 иностранцев, из которых 59 были россиянами.

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Илина Хакимова