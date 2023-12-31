Власти Бали в этом году депортировали 164 иностранцев, в том числе 59 россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В текущем году власти индонезийского курортного острова Бали депортировали 164 иностранцев, из которых 59 были россиянами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу иммиграционного управления Денпасара Сухендра.

— Из 164 иностранцев, которые были депортированы, 85 иностранцев были виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 иностранцев — в превышении срока пребывания по визе. Наибольшее количество иностранцев, попавших под депортацию, прибыло из России — 59 человек, из Австралии — 15 человек, а также США — 14 человек, — сказал он.

Иммиграционная служба Бали также задержала 119 иностранцев за 2023 год по различным обвинениям, в том числе и за предположительную подделку видов на жительство. Число прибытий иностранцев через международный аэропорт Денпасара в этом году увеличилось на 141,53% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

Напомним, 11% россиян предпочли бы улететь на зиму в теплые страны. Наиболее востребованными странами стали Таиланд и Индонезия (Бали): туда собираются почти половина планирующих провести зиму в тепле россиян. Шри-Ланка интересна каждому шестому опрошенному. Путешествие в Африку и Индию планируют 8% респондентов.



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Максим Кокунин