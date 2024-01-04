В возрасте 40 лет скончался худрук нескольких команд КВН Станислав Агафонов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На 41-м году жизни скончался автор и художественный руководитель нескольких команд КВН Станислав Агафонов. Об этом сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в своем telegram-канале.

— Умер Станислав Агафонов. Один из самых титулованных авторов и художественных руководителей сразу нескольких команд КВН, в том числе «Сборная Большого Московского цирка, — написал Запашный.

О причинах смерти Агафонова не сообщается.

Станислав Агафонов родился 1 марта 1983 года. Он являлся художественным руководителем женской команды КВН «Раисы», а также работал с такими командами, как «Урал», «Байкал», ИГУ, «Союз», «Экскурсия по городу», «Молодость», «Театр уральского зрителя».

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Илина Хакимова