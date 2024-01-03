В Уфе с шестого этажа сорвался лифт с пассажирами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Ночью 2 января в Уфе в доме №68 на улице Революционной лифт с пятью пассажирами сорвался с высоты шестого этажа. Как объяснили в пресс-службе управления гражданской защиты города, лифт рухнул из-за технического сбоя.

В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров из заблокированного подъемника освободила аварийная бригада лифтовой компании.

Фирма проведет ремонтные работы в четверг, 4 января.

Месяц назад в доме №11/2 по улице Генерала Махмута Гареева в соцсетях сообщили о якобы рухнувшем лифте. Как объяснили в прокуратуре, при подъеме наверх произошел сбой системы позиционирования и сработала система аварийного торможения лифта. Из-за этого произошла остановка на 17-м этаже, после чего лифт больше не двигался. Падения не было.



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Айрат Назипов