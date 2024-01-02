Турция не пропустит в Черное море минные тральщики для Украины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Турецкие власти проинформировали союзников, что не допустят в свои проливы минные тральщики, подаренные Великобританией ВСУ. Такие утверждения ранее начали тиражировать СМИ.

— Сообщения о том, что Турция якобы пропустила через черноморские проливы минные тральщики, которые Великобритания подарила Украине, не соответствуют действительности, — цитирует ТАСС администрацию президента Турции.

В заявлении сказано, что Турция строго соблюдает Конвенцию Монтре, которая регулирует правила судоходства в проливах и с начала СВО не пропустила ни один военный корабль.

В апреле 2022 года Турция заявляла, что не допустит ввода военных кораблей в Черное море и будет привержена Конвенции Монтре, которая сохраняет свободу прохода за торговыми судами через указанные проливы как в мирное, так и в военное время, при этом устанавливая для всех разные режимы прохода.

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Айрат Назипов