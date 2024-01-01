В России повышается нормативная стоимость жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 января стоимость квадратного метра общей площади жилья в России поднялась до 97,5 тысячи рублей. Вступивший в силу приказ Минстроя устанавливает нормативную стоимость на первое полугодие 2024 года, она выше норматива второго полугодия текущего года на 4%, сообщает «РИА Новости».



Самые высокие показатели установлены для Москвы (170,6 тысячи рублей, +3% к четвертому кварталу 2023 года), Петербурга (165,3 тысячи рублей, значение не изменилось), Приморского края (158,9 тысячи рублей, +6%), Сахалинской области (157 тысяч рублей, +3%), Чукотки (155,4 тысячи рублей, без изменений).

Наименьшие значения будут для Кабардино-Балкарии (45,9 тысячи рублей, +2%), Ингушетии (48,7 тысячи рублей, +4%), Карачаево-Черкессии (59,2 тысячи рублей, менее 1%).

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко