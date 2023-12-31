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В Казани 31 декабря ожидается метель и +1 градус

06:20, 31.12.2023
В Казани 31 декабря ожидается метель и +1 градус
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в воскресенье, 31 декабря, ожидается облачная погода, сообщили в Гидрометцентре по Татарстану.

В городе ожидается сильный, мокрый снег. В отдельных районах пройдет слабая метель, гололед и налипанием мокрого снега.

Ветер юго-западный 4—9 м/с, местами порывами до 12 м/с. Максимальная температура воздуха днем -1..+1 градус. На дорогах гололедица, местами сильная, в течение дня образование снежных заносов.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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