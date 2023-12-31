Поликлиники Казани в праздники будут принимать пациентов ежедневно

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани поликлиники будут работать с 31 декабря по 8 января, на усиленный режим приема пациентов медучреждения перейдут 2, 4 и 6 января, сообщили в Управлении здравоохранения Минздрава Татарстана по городу.



Поликлиники и поликлинические отделения больниц взрослой и детской сети в случае стабилизации заболеваемости гриппом и ОРВИ будут принимать горожан с 8.00 до 18.00.

Травматологические пункты круглосуточно будут открыты для первичных обращений пациентов вне зависимости от места проживания.

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц будут работать по графику поликлиник.

Родильные дома и стационары, в том числе гинекологические, будут работать круглосуточно. Госпитализировать пациентов будут по территориальному принципу.

В стоматологические поликлиники можно обратиться 31 декабря с 8.00 до 18.00, с 1 по 8 января — с 9.00 до 16.00. Неотложную стоматологическую помощь окажут взрослым и детям с 18.00 до 9.00 во все праздничные дни по адресу: ул. Чернышевского, 10/6.

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Маргарита Головатенко