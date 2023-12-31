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В WADA заявили, что санкции осложняют получение взноса от России за 2023 год

04:19, 31.12.2023
В WADA заявили, что санкции осложняют получение взноса от России за 2023 год
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Санкции осложняют получение от России взноса за 2023 год, заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

— Продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс, — приводит ТАСС сообщение.

Россия должна заплатить $1,267 млн взноса. Взнос Белоруссии составляет $46 тыс.

WADA в мае наказало 203 атлетов из России, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.

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Маргарита Головатенко
СпортОбщество
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