В WADA заявили, что санкции осложняют получение взноса от России за 2023 год
Санкции осложняют получение от России взноса за 2023 год, заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).
— Продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс, — приводит ТАСС сообщение.
Россия должна заплатить $1,267 млн взноса. Взнос Белоруссии составляет $46 тыс.
WADA в мае наказало 203 атлетов из России, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб.
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