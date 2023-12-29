На ремонт казанских фонтанов направят 15,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова (архив)

В Казани планируют отремонтировать 11 фонтанов. Из городского бюджета на эти цели выделят 15,3 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

Фонтаны нужно отремонтировать в скверах Абсалямова, Белинского, «Стамбул», «Славы», в парках им. Тинчурина, «Крылья Советов», им. Петрова, в ЦПКиО им.Горького, в Лядском саду, на Советской площади и возле Оперного театра на улице Дзержинского.

Работы нужно завершить до конца следующего лета. В случае обнаружения недоделок, недостатков и дефектов, подрядчик должен устранить их за свой счет. Срок гарантии составит 12 месяцев.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В этом году в казанском «Саду рыбака» полностью заработал новый фонтан после реконструкции. Его начали устанавливать в начале августа. Основание для фонтана смонтировали в середине июля.

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Айрат Назипов