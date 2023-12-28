Движение по улице Юлиуса Фучика в Казани перекроют почти на три недели

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на улице Юлиуса Фучика в районе пересечения с улицей Минской по направлению в сторону Ломжинской перекроют проезжую часть дороги и тротуар. Ограничения начнут действовать с 11 по 30 января 2024 года.

На участке запланированы работы на трассах тепловода. Как объяснили в мэрии, это необходимо для строительства второй линии метрополитена от станции «Фучика» до станции «Сахарова».

Работы будут вестись с обеспечением безопасного движения автотранспорта и пешеходов, а также с беспрепятственным пропуском местных жителей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, проезжая часть по улице Юлиуса Фучика будет закрыта на участке от Рихарда Зорге до дома №30 по ул. Сафиуллина. Работы будут вестись с 9 января по 20 февраля.

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Айрат Назипов