Владимир Путин поздравил российских спасателей с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 декабря.

— Мы по праву гордимся военнослужащими, сотрудниками, гражданскими специалистами МЧС. Вы приходите на помощь тем, кто попал в беду, — подчеркнул российский лидер.



Он подчеркнул, что спасатели, невзирая на риски и опасность, приходят на помощь тем, кто попал в беду, ликвидируют последствия природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и всегда, даже в самых сложных условиях, действуют «грамотно, слаженно, не теряя ни минуты».

— В этом году вы оперативно ликвидировали последствия паводков и природных пожаров в Поволжье и Сибири, на Дальнем Востоке и юге России. В кратчайшие сроки эвакуировали наших граждан из опасных районов, в том числе из зоны конфликта на Ближнем Востоке, — напомнил Владимир Путин.

Он также напомнил о том, что за этот год было проведено множество гуманитарных операций по доставке пострадавшим людям продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости. Причем «не только в нашей стране, но и в других регионах мира, ведь у человеческого горя нет национальности».

— Роль МЧС в комплексном обеспечении безопасности России и наших граждан год от года растет, и важно сохранять все положительные тенденции, достигнутые службой за последнее время, еще более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации любого уровня, — завил президент.

По его словам, одна из ключевых задач — это «совершенствование работы подразделений МЧС в новых субъектах Федерации». Владимир Путин выразил особую благодарность пожарным, спасателям и саперам, которые работают в Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской и Херсонской областях.

С профессиональным праздником коллег поздравил и начальник Главного управления МЧС России по Татарстану генерал-лейтенант внутренней службы Рафис Хабибуллин.

— Вместе с вами, уважаемые коллеги и единомышленники, мы на протяжении более чем 16 лет успешно решали задачи любой сложности и находили решения в любой, иногда, казалось бы, безысходной ситуации, — подчеркнул он.

Рафис Хабибуллин выразил благодарность всему «многотысячному коллективу пожарных и спасателей» за то, что при всех сложных ситуациях и высоких нагрузках, им удалось «сохранить контроль над обстановкой», а также обеспечить «достойный уровень безопасности населения и территорий нашей республики».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Илина Хакимова