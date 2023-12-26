Учреждениям культуры Татарстана вручили ключи от 50 автомобилей — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Раис Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от автомобилей Lada Granta республиканским учреждениям культуры. Церемония состоялась на площади перед Национальной библиотекой, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Рустам Минниханов поблагодарил работников сферы культуры за проводимую работу, а также поздравил их с наступающим Новым годом.

— Мы ждали (автомобили, — прим. ред.), потому что мероприятий очень много проводится в районах, особенно в этом году. Проводили очень много фестивалей и в сельских клубах, и в республиканских масштабах, — рассказал глава отдела культуры исполкома Тюлячинского района Татарстана Даут Иксанов.

После торжественной церемонии состоялось совместное заседание Совета при раисе Татарстана по межнациональным и межконфессиональным отношениям и оргкомитета по проведению в республике Года национальных культур и традиций. С докладом выступила министр культуры республики Ирада Аюпова.

Она рассказала, что в этом году в республике прошло на треть мероприятий больше, чем годом ранее. Дни культуры Татарстана в России и за рубежом стали одной из самых эффективных форм межкультурного диалога. В следующем году они пройдут в Иране, Азербайджане, Египте, Москве и Перми, подытожила она.

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Айрат Назипов