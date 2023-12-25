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Казанская фехтовальщица Марта Мартьянова выиграла Кубок России

17:16, 25.12.2023
Казанская фехтовальщица Марта Мартьянова выиграла Кубок России
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Олимпийская чемпионка из Казани Марта Мартьянова одержала победу в Кубке России по фехтованию на рапирах. Турнир проходил на федеральной территории «Сириус».

В финале соревнований Марта Мартьянова нанесла поражение Ларисе Коробейниковой из Ростовской области. Счет составил 15:8. Бронзовыми призерами стали Кристина Самсонова (Курская область) и Светлана Трипанина (Москва).

Это первая победа в Кубке России для Марты Мартьяновой. За титул боролись 92 спортсменки.

В 2021 году Марту Мартьянову признали спортсменкой года в Татарстане. Она помогла сборной России по фехтованию выиграть в командных соревнованиях Олимпийских игр на рапирах.

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Айрат Назипов
Спорт Татарстан
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