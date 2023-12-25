Казанская фехтовальщица Марта Мартьянова выиграла Кубок России
Олимпийская чемпионка из Казани Марта Мартьянова одержала победу в Кубке России по фехтованию на рапирах. Турнир проходил на федеральной территории «Сириус».
В финале соревнований Марта Мартьянова нанесла поражение Ларисе Коробейниковой из Ростовской области. Счет составил 15:8. Бронзовыми призерами стали Кристина Самсонова (Курская область) и Светлана Трипанина (Москва).
Это первая победа в Кубке России для Марты Мартьяновой. За титул боролись 92 спортсменки.
В 2021 году Марту Мартьянову признали спортсменкой года в Татарстане. Она помогла сборной России по фехтованию выиграть в командных соревнованиях Олимпийских игр на рапирах.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым