Сегодня в Казани снег и до -5 градусов

Фото: realnoevremya.ru

Во вторник, 26 декабря, в Казани ожидается облачная погода. Местами возможен небольшой снег, сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от -3 до -5 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от -1 до -6°С.

Также в Казани ожидается юго-восточный ветер с порывами 6—11 м/с. На дорогах гололедица и снежные заносы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце 2023 года в Татарстане ожидается похолодание до -17 градусов и снегопады. В субботу, 30 декабря, прогнозируется снег, в том числе мокрый, и от 0 до -5 градусов.

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Татьяна Демина