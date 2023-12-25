Где купить валюту в новогодние праздники? В Банке Казани!

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В канун Нового года «Банк Казани» напоминает о привлекательных курсах покупки и продажи валюты! Банк гарантирует всегда актуальный курс, наличие валюты и евро в отделениях банка и возможность заказа необходимой суммы через персонального менеджера. Это делает операции обмена простыми и удобными.

Банк Казани расширил список валют, доступных для обмена в интернет-банке и мобильном приложении: китайские юани, индийские рупии, арабские дирхамы, казахстанские тенге, турецкие лиры. Текущий курс всегда можно посмотреть на официальном сайте банка.

— Свой внутренний курс обмена мы привязываем к курсу биржи и предлагаем клиентам наиболее привлекательные условия. Мы реагируем на все изменения моментально, так как для нас это является приоритетным направлением, — рассказал председатель правления банка Олег Бачурин. — Такая политика касается всех офисов присутствия, будь то Москва, Санкт Петербург, Нижний Новгород или Казань. Курс иногда может меняться с интервалом в несколько минут, мы всегда держим руку на пульсе.

В отделениях Банка Казани, приобретая валюту, вы получаете банкноты надлежащего качества и состояния.

В новогодние праздники офисы банка начинают работать с 3 января 2024 года в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. С 4 января в Санкт Петербурге и городах РТ.

Подробную информацию о предложениях и продуктах, графике работы офисов в новогодние праздники и курсе валют можно получить на официальном сайте банка или уточнить по телефону 8 (800)7751877.



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