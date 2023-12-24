ВСУ обстреляли школу в Донецке
Вооруженные силы Украины обстреляли донецкую школу №85. Как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, в результате стрельбы здание получило повреждения.
Также из-за обстрелов несколько домов Донецка остались без окон. О пострадавших не сообщается.
Накануне в Белгородской области трое рабочих получили ранения при атаке дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавших доставили в городскую больницу. Один из рабочих находится в тяжелом состоянии, он получил ранения конечностей. Состояние других мужчин оценивается как средней тяжести.
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