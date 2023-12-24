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ВСУ обстреляли школу в Донецке

17:57, 24.12.2023
ВСУ обстреляли школу в Донецке
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Вооруженные силы Украины обстреляли донецкую школу №85. Как рассказал мэр города Алексей Кулемзин, в результате стрельбы здание получило повреждения.

Также из-за обстрелов несколько домов Донецка остались без окон. О пострадавших не сообщается.

Накануне в Белгородской области трое рабочих получили ранения при атаке дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавших доставили в городскую больницу. Один из рабочих находится в тяжелом состоянии, он получил ранения конечностей. Состояние других мужчин оценивается как средней тяжести.

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Айрат Назипов
Происшествия
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