Онлайн-терапевт и разработчик киберпротезов вошли в перечень перспективных профессий будущего

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В перечень перспективных профессий будущего вошли: биоэтик, медицинский маркетолог, онлайн-терапевт, разработчик киберпротезов и специалист по имплантам мозга. Такими выводами поделились с RT эксперты в области программ развития подростков.

В сфере образования могут быть востребованы такие специалисты, как персональный гид по образованию и карьере, разработчик образовательной траектории, эксперт по поиску и развитию талантов, прогнозируют аналитики. Также востребованным направлением останется IT. Это архитектор данных, дата-журналист и цифровой лингвист.

— Специалисты в IT чаще всего должны знать языки программирования, поскольку профессии архитектора данных или Data Scientist связаны именно с этим навыком. Направление цифровой лингвистики требует от специалиста понимания языка программирования с точки зрения языкознания. Эти люди способны выстраивать систему переводов с одного языка на другой, продумывать, как будет строиться речь искусственного интеллекта, и проводить исследования больших текстов, — говорят специалисты.

В топ перспективных в 2024 году профессий, по мнению жителей России, вошли IT-специалист и рабочие специальности. Каждый второй — 51% — считает перспективными рабочие специальности.

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Айрат Назипов