В ЛНР начался сбор подписей в поддержку Путина на выборах президента

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Луганской Народной Республике начался сбор подписей в поддержку Владимира Путина на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщают «РИА Новости».

Пункты сбора подписей начали работать в различных районах ЛНР. Их сбором активно занимаются активисты и волонтеры республики.

По словам председателя Молодежного парламента ЛНР Андрея Самойлова, пункты, куда жители ЛНР могут прийти и оставить подпись, находятся, в частности, в кинотеатре и торговых центрах.

— Наша задача — максимально сделать это место комфортным и доступным для жителей, чтобы они прекрасно за несколько дней знали, где эта точка находится, — сказал Самойлов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы. Ожидается, что их количество вырастет.

Первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

Вчера в столице Татарстана открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ.



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Александр Зарипов