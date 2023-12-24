Дональд Трамп поддержал решение суда по ускоренному рассмотрению дела о его иммунитете

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Экс-президент США Дональд Трамп в социальных сетях поддержал решение верховного суда, отказавшегося рассматривать в ускоренном режиме вопрос о его президентском иммунитете, в контексте вмененных деяний.

— Продажный Джо Байден и его приспешники ждали три года, чтобы возбудить это фиктивное дело, и теперь они попытались, но безуспешно, провести эту охоту на ведьм через суд. Конечно, я имею право на президентскую неприкосновенность. Я был президентом, и это было мое право и обязанность расследовать и говорить о сфальсифицированных и украденных президентских выборах 2020 года, — цитирует его «РИА Новости».

На этой неделе Верховный суд американского штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента Америки в 2024 году.

Как заявили судьи, решение объясняется 14-й поправкой к конституции США, запрещающей участникам мятежа занимать высшие государственные должности. Из семерых судей Верховного суда Колорадо поддержали запрет четверо, трое высказались против. Как уточняет телеканал, приговор в отношении Трампа действителен только на территории штата.



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Максим Кокунин