Сегодня в Казани мокрый снег и до -2 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В воскресенье, 24 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с небольшим снегом и от 0 до -2 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами возможен туман. В течение дня ожидается мокрый снег.

Также прогнозируется южный, юго-восточный ветер порывами 6—11 м/с. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Напомним, из-за теплой погоды в Казани перенесли открытие главной елки города — оно должно было пройти сегодня. Мероприятие состоится на следующей неделе — 26 декабря.

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Максим Кокунин