ЦАР может обсудить с Россией добычу алмазов на ее территории

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон заявила, что если российская сторона хочет укрепить экономическое сотрудничество с Банги путем добычи алмазов, то нужно вести переговоры с соответствующими министерствами в ЦАР. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Любая страна, которая хочет помочь нам придать цену нашим ресурсам, чтобы позволить извлечь из этого выгоду, развивать нашу страну и получать преимущества, чтобы повысить уровень благосостояния населения ЦАР, — мы открыты к этому. Если Российская Федерация намерена укреплять свое дальнейшее экономическое сотрудничество путем добычи ресурсов — пусть приезжают в ЦАР. У нас есть горнодобывающий кодекс, определенный набор процедур, которые нужно соблюдать. Пусть они проведут обсуждения с соответствующими отраслевыми министерствами, — сказала министр.

На этой неделе Индия призвала страны G7 отложить введение запрета на импорт российских алмазов. Власти страны аргументировали просьбу неясными правилами отслеживания происхождения драгоценных камней.



Еще Индия протестует против нового механизма проверки и сертификации необработанных алмазов. Власти опасаются, что некоторые из передаваемых данных могут быть конфиденциальными.

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Максим Кокунин