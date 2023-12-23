Исследование: в новогоднюю ночь казанцев раздражают фейерверки и скучные телепередачи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Больше всего в новогоднюю ночь казанцев раздражают фейерверки, петарды, а также однообразные телепередачи. Также жители города жалуются на переедание, недосып и на то, что новогодняя ночь проходит очень быстро, говорится в исследовании Superjob.

Среди факторов, которые портят настроение вошли: цены на такси, телефонные звонки, большие расходы, незваные гости, мытье посуды, плохая погода, плохое настроение, неудавшийся салат, разговоры о работе за столом, суета и родственники.

Женщинам в новогоднюю ночь не нравится обилие еды и шум от фейерверков. Мужчины же чаще раздражаются из-за программ по телевизору и нетрезвых людей. Лишь 29% опрошенных ничего не раздражает.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Напомним, в Татарстане с 25 декабря введут особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го.



В Татарстане создано почти 800 площадок для запуска пиротехники. В Набережных Челнах организовали шесть площадок для запуска салютов. В Казани в новогодние каникулы определили четыре локации: на улице Гаврилова, на Нижнезареченской дамбе, на стоянке для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и на площадке возле Ипподрома.



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Айрат Назипов