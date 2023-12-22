Алексей Песошин назвал включение Астрономических обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО важной победой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин высоко оценил включение Астрономических обсерваторий КФУ в список ЮНЕСКО. Его слова передает пресс-служба раиса республики.

— Включение объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в Список всемирного наследия — это важная победа нашей страны, вклад отечественной науки в мировое культурное наследие, — сказал он на заседании Комиссии России по делам ЮНЕСКО в Москве.

Он также поблагодарил за огромную работу по включению татарстанских объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО главу МИД России Сергея Лаврова, коллектив министерства, членов комиссии, а также Министерство культуры страны.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обсерватории Казанского федерального университета были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО еще 18 сентября. Работа же над сбором досье для подачи в ЮНЕСКО начала проводиться еще в 2019 году. Что говорят об этом событии политики и эксперты, а также какие перспективы открываются теперь перед Татарстаном — материал «Реального времени».



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Айрат Назипов