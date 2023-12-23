Сегодня в Татарстане снег и до +2 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В субботу, 23 декабря, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и от +2 до -3 градусов. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром местами возможен туман. В течение дня местами ожидается снег, в том числе мокрый.

Также прогнозируется южный, юго-восточный ветер порывами 6—11 м/с, местами — до 14 м/с. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, из-за теплой погоды в Казани перенесли открытие главной елки города — оно должно было пройти сегодня. Мероприятие состоится на следующей неделе — 26 декабря.

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Татьяна Демина