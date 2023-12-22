Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав экспертного жюри и продлила прием заявок

Фото: предоставлено «Серебряный Лучник» — Приволжье для realnoevremya.ru

XIII Региональная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав экспертного жюри, в который вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из семи городов ПФО и Москвы. Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:





Ирина Пашинкина , директор по коммуникациям Группы ГАЗ (Москва);

, директор по коммуникациям Группы ГАЗ (Москва); Назарий Зеленый , директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород);

, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород); Анна Айзенштадт , исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» (Нижний Новгород);

, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» (Нижний Новгород); Дмитрий Сыров , директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала Ростелекома (Нижний Новгород);

, директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала Ростелекома (Нижний Новгород); Лилия Клюковская , заместитель директора по корпоративным отношениям в ГК «Ядран» (Казань);

, заместитель директора по корпоративным отношениям в ГК «Ядран» (Казань); Евгения Якимова , редактор медиапроектов АУ УР «Региональная служба новостей «Удмуртия» (Ижевск);

, редактор медиапроектов АУ УР «Региональная служба новостей «Удмуртия» (Ижевск); Евгения Колобова , пресс-секретарь научного института «РН-БашНИПИнефть» (Уфа);

, пресс-секретарь научного института «РН-БашНИПИнефть» (Уфа); Людмила Россенко , начальник управления информации администрации Энгельсского муниципального района (Энгельс);

, начальник управления информации администрации Энгельсского муниципального района (Энгельс); Вячеслав Логинов , руководитель управления общественных связей Пермского государственного национального исследовательского университета (Пермь);

, руководитель управления общественных связей Пермского государственного национального исследовательского университета (Пермь); Наталия Альгешкина, руководитель направления по коммуникациям и событийным проектам ПАО «Сбербанк» (Чебоксары).



Председатель экспертного жюри будет объявлен позднее: как всегда, им станет один из членов Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».



Исполнительная дирекция премии приняла решение продлить прием проектов на соискание XIII Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье до 29 декабря 2023 года (включительно).





На сегодняшний день заявлено более 60 проектов из 12 регионов Приволжского федерального округа. Активнее всего себя проявляют участники с проектами, посвященными продвижению культурных и общественных организаций, а также с кампаниями, направленными на развитие и продвижение территорий.



Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «Нам приятно видеть, что интерес к премии не ослабевает год от года, и она постоянно привлекает новых участников. И это несмотря на то, что прием заявок назначается на декабрь — самый «жаркий» рабочий месяц для наших коллег. Мы прекрасно понимаем, насколько сложно им найти окошко в своем плотном графике, чтобы подготовить проект, поэтому объявляем о продлении срока приема заявок и полного описания проектов до 29 декабря (включительно). Многие коллеги вынуждены отказываться от участия из-за нехватки всего двух-трех дней, а речь часто идет об очень креативных и ярких проектах. Мы даем возможность заявить о себе как можно большему числу профессионалов».



Напомним, что заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте https://luchnik-volga.ru/. Необходимо приложить полное описание проекта. После 29 декабря жюри приступит к оценке проектов. Шорт-лист будет объявлен 22 января, 1 февраля пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей в Нижнем Новгороде.

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