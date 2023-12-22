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Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав экспертного жюри и продлила прием заявок

12:10, 22.12.2023
Премия «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав экспертного жюри и продлила прием заявок
Фото: предоставлено «Серебряный Лучник» — Приволжье для realnoevremya.ru

XIII Региональная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье объявила состав экспертного жюри, в который вошли профессионалы в области PR, маркетинга и медиакоммуникаций из семи городов ПФО и Москвы. Определять финалистов и победителей конкурса коммуникационных проектов будут:

  • Ирина Пашинкина, директор по коммуникациям Группы ГАЗ (Москва);
  • Назарий Зеленый, директор филиала ВГТРК ГТРК «Нижний Новгород» (Нижний Новгород);
  • Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-Приволжье» (Нижний Новгород);
  • Дмитрий Сыров, директор департамента внешних коммуникаций Макрорегионального филиала Ростелекома (Нижний Новгород);
  • Лилия Клюковская, заместитель директора по корпоративным отношениям в ГК «Ядран» (Казань);
  • Евгения Якимова, редактор медиапроектов АУ УР «Региональная служба новостей «Удмуртия» (Ижевск);
  • Евгения Колобова, пресс-секретарь научного института «РН-БашНИПИнефть» (Уфа);
  • Людмила Россенко, начальник управления информации администрации Энгельсского муниципального района (Энгельс);
  • Вячеслав Логинов, руководитель управления общественных связей Пермского государственного национального исследовательского университета (Пермь);
  • Наталия Альгешкина, руководитель направления по коммуникациям и событийным проектам ПАО «Сбербанк» (Чебоксары).


Председатель экспертного жюри будет объявлен позднее: как всегда, им станет один из членов Попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Исполнительная дирекция премии приняла решение продлить прием проектов на соискание XIII Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье до 29 декабря 2023 года (включительно).

На сегодняшний день заявлено более 60 проектов из 12 регионов Приволжского федерального округа. Активнее всего себя проявляют участники с проектами, посвященными продвижению культурных и общественных организаций, а также с кампаниями, направленными на развитие и продвижение территорий.

Анна Айзенштадт, исполнительный директор Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье: «Нам приятно видеть, что интерес к премии не ослабевает год от года, и она постоянно привлекает новых участников. И это несмотря на то, что прием заявок назначается на декабрь — самый «жаркий» рабочий месяц для наших коллег. Мы прекрасно понимаем, насколько сложно им найти окошко в своем плотном графике, чтобы подготовить проект, поэтому объявляем о продлении срока приема заявок и полного описания проектов до 29 декабря (включительно). Многие коллеги вынуждены отказываться от участия из-за нехватки всего двух-трех дней, а речь часто идет об очень креативных и ярких проектах. Мы даем возможность заявить о себе как можно большему числу профессионалов».

Напомним, что заявки на участие в конкурсе коммуникационных проектов принимаются на сайте https://luchnik-volga.ru/. Необходимо приложить полное описание проекта. После 29 декабря жюри приступит к оценке проектов. Шорт-лист будет объявлен 22 января, 1 февраля пройдут публичные защиты проектов-финалистов и церемония награждения победителей в Нижнем Новгороде.

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Справка

Региональная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Одной из главных целей премии «Серебряный Лучник» — Приволжье является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в Национальной премии «Серебряный Лучник».

Участвовать в конкурсе могут авторы или авторские коллективы, агентства, некоммерческие фонды и организации, а также профильные службы и департаменты государственных, общественных организаций и коммерческих предприятий, осуществляющие деятельность по развитию связей с общественностью. Количество выдвигаемых работ, выполненных одним автором или одним коллективом, не ограничивается.

Оператор регионального этапа — коммуникационное агентство «АГТ-Приволжье» +7 (930) 205 12 69 luchnik@agt-volga.ru

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